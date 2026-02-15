５億３９９０万５２４０円がキャリーオーバーとなっていた２月１５日のＷＩＮ５は、的中３１５９票で、配当は１５５万９７６０円だった。発売票数６２６７万７１３７票でスタートした対象１レース目の京都１０Ｒ・北山Ｓは１番人気のグランドプラージュが勝利し、残り３２２９万６３８４票に。続く東京１０Ｒ・バレンタインＳは２番人気のウェットシーズンが逃げ切り、３９５万９６２７票に一気に減った。小倉１１Ｒの北九