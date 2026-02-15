◆練習試合巨人―広島（１５日・那覇）巨人のドラフト２位・田和廉投手（２２）＝早大＝が１５日、チーム今季初の対外試合となる広島との練習試合に８回から登板。１安打無失点１奪三振の好投を見せた。先頭の中村奨を中飛に仕留めると、ドラ３ルーキーの勝田を空振り三振に。佐藤啓には中前打を浴びたが続く林を一ゴロに打ち取り、宝刀・シンカーを有効に使って無失点で切り抜けた。１１日の紅白戦では白組の５番手でマウ