◆第６０回共同通信杯・Ｇ３（２月１５日、東京競馬場・芝１８００メートル、良）今年のクラシックを占う３歳重賞に９頭が出走し、新潟２歳Ｓ覇者で２番人気のリアライズシリウス（牡、美浦・手塚貴久厩舎、父ポエティックフレア）が頭差で接戦を制し、重賞２勝目を飾った。津村明秀騎手＝美浦・フリー＝は同レース初勝利。手塚久調教師＝美浦＝は昨年のマスカレードボールに続く連覇となった。勝ちタイムは１分４５秒５。４馬