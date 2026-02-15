顔に墨を付け合って幸せを願うユニークな祭り、「すみつけ祭り」が大分県佐伯市で１４日開かれ、多くの参加者が顔を黒く塗りあいながら幸せを願っていました。 この「すみつけ祭り」は、佐伯市宇目の木浦鉱山地区で400年ほど前から続くとされる伝統的な祭りで、2年に1回開かれています。 １４日は県内外からおよそ400人が参加。顔が墨で黒くなるほど縁起がいいとされていて、参加者は墨を付けた大根を手に互いの顔を真っ黒