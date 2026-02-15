お笑いコンビ「EXIT」の兼近大樹（34）がが15日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）に出演。休日の過ごし方を明かした。俳優の竹内涼真がトレーニングがリフレッシュになっていると明かすと、兼近は「運動したくねー」とぼやき節。「じっとしてる事はリフレッシュだね。常に動いているから」と、普段忙しいからこそ休日はゆっくり過ごしたいとした。「家でダラーっとして5時間