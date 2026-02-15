元中日監督の谷繁元信氏（55）が、アンジャッシュ渡部建（53）のYouTube「渡部のサシ飲み」に出演。3月に始まるWBC日本代表のメンバーで“谷繁流”の打線を組んだ。ドジャース・大谷翔平を1番、2番の上位で起用するパターンはよく見られるが、谷繁氏は「大谷は3番が一番好きなんです」と明かした。谷繁氏が1番に起用したのはソフトバンクの近藤健介だった。「出塁率が高い、選球眼がいい、球数を多く投げさせることができ