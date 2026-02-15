ピン芸日本一を決める「R−1グランプリ2026」の準決勝が15日、東京都内で行われ、35人が決勝のチケットを目指して闘った。過去3度のR−1決勝経験を持つkento fukaya（36）は、男子生徒にふんして教室コントを披露。映像をつかって、英語教師とのやりとりで笑わせた。漫画に出てきた「ウッチャンにも似ているし、ナンチャンにも似ている」という男性に、終演後MCで盲目のピン芸人、濱田祐太郎が反応。「気になる〜。見てみたい」と