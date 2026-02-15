日本バスケットボール協会は2月15日、Bリーグ、大学、高校の3カテゴリーから17名を招集し、16日から3日間にわたってディベロップメントキャンプ2026を実施することを発表した。 23歳以下の選手を対象にキャンプを実施する。Bリーグからジュウイーサン龍英（アースフレンズ東京Z）、内藤耀悠（レバンガ北海道）の2名が選ばれ、FIBAユース男子ランキング国内トップ10に入るバラダ