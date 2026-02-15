木梨憲武が自身のInstagramで、誕生日を迎えたヒロミを囲む嵐・相葉雅紀らとの集合ショットを公開した。 【写真】木梨憲武、相葉雅紀らがヒロミの誕生日を祝う豪華集合ショット ■木梨憲武「還暦会、誕生会ばかりの2月」豪華集合ショットを公開 木梨は「熊本初個展、明日バレンタインデーオープン！」と綴り、計5点の写真を投稿した。 1枚目にはヒロミを囲むようにして、木梨、嵐の相葉雅紀、DA PUMPのKIMI、俳優