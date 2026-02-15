スポーツクライミングで登る速さを競うスピードのジャパンカップは15日、佐賀県多久市で行われ、男子は日本記録保持者の大政涼（ダイキアクシス）が4秒93をマークして4大会ぶり2度目の優勝を果たした。予選タイム上位者による1対1のトーナメントで争われ、女子は林かりん（鳥取県協会）が7秒29で2大会連続3度目の頂点に立った。男子は田渕幹規（大阪・上宮高）が2位、昨年覇者の藤野柊斗（東洋大）が3位。