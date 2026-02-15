今回の衆院選で、山形県の国政選挙の投票率が６回続いた全国首位から陥落したことを受け、吉村知事は１３日の定例記者会見で、「雪の季節でなければ７連覇となっていたのではないか」と悔やんだ。総務省のまとめによると、今回の衆院選では県内の投票率は６０・７８％（前回比０・０４ポイント減）で全国２位だった。降雪が続いた最上地域を中心に投票率が低下した。全国１位は高市首相の地元・奈良県で、６２・１７％。山形