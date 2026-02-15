歌手の長渕剛（69）が14日、自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを披露し反響を呼んでいる。長渕は「野菜に包まれて眠りたい！鹿児島指宿に暮らす上野の母ちゃんと霧島に暮らす霧ちゃんから」とつづり、たくさんの野菜が並んだ床に寝そべる近影を公開。「最高のバレンタインだ！！」と結んだ。この投稿が大反響。ファンからは「これはしあわせだー剛スマイルが一番」「めちゃ素敵」「美味しそうですとっ