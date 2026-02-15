【GU（ジーユー）】から、大人世代が上品に着こなせそうなネイビートップスが登場。今回は、コーデのポイントになりそうなボーダーカーディガンと、着回し力抜群のプルオーバーをピックアップしました。GUスタッフによるリアルコーデとあわせて紹介するので、季節の変わり目のおしゃれに悩んだときはぜひ参考にしてみて。 ツイードライクなニットで品よく決ま