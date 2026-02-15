今日15日(日)の道内は、午後3時までの最高気温が最も高くなった函館市川汲でプラスの10.5℃と、今年初めての10℃以上となりました。その他も3月下旬から4月上旬並みとなった所が多くなりました。明日16日(月)は上空の暖かい空気が抜けて、平年並みの気温に戻るでしょう。気温の上昇で解けた雪が再び凍ってツルツルの路面となったり、ガタガタの路面となるおそれがあります。足元には十分お気を付け下さい。道内今年初の10℃以上