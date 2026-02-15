◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」競馬界において、この時期は長年にわたって活躍した調教師との別れの季節。今年は３月３日をもって東西で７人が定年を迎える。そのうちの１人が西園正都調教師（７０）＝栗東＝。１９７１年にこの世界に入り、７４年に騎手デビュー。９８年に厩（きゅう）舎を開業し、合わせて１０００以上の勝ち星を積み重ねてきた名伯楽だ。「生まれ変わってもまた騎手をやりたいし、調教師をやりたい。