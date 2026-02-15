元国民的アイドルとの離婚から１３年…タレント・中村昌也の姿に衝撃が走った。中村はフジテレビ系で１３日に放送された「あの金どこいった？」（午後９時）に出演。離婚バブルでレギュラー３、４本を持つなどブレイクし、最高年収は「２０００万円くらい」。ブレイク期間に「５０００万円」を稼ぎ、元妻との騒動の舞台となったマンションが見える家賃３５万円のタワマンに住んでいたという。しかし稼いだお金は「全くない」