歌手の和田アキ子（75）が15日、自身のインスタグラムを更新。人気歌手との2ショットを披露した。この日、自身がMCを務めるTBS「アッコにおまかせ！」（日曜前11・45）に生出演していた和田。「生放送終わってから、別収録で楽屋が隣だったAIちゃんが、わざわざ挨拶に来てくれました！」とし歌手のAIと肩を組んだ写真を披露。「久しぶりに会えてとっても嬉しかったです」と明かした上で「彼女の歌の上手さに惚れてます」と