DeNAドラフト1位の「ブーちゃん」こと小田康一郎内野手（青学大）が、1軍での自身初対外試合となる練習試合中日戦（北谷）に「8番・指名打者」で先発出場した。1点を先制した直後の2回2死一塁の初打席で、相手先発の好投手・金丸から初球の直球を左前打した。初球をフルスイングしての“プロ初安打”に、三塁側ベンチのナインからは「ブーちゃん」にちなんだ「ブーイング」が飛びかい、塁上のドラ1もベンチに向かい笑顔を見