大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースから特別セレクション！（初公開2025年7月2日記事は取材時の状況）＊＊＊現在はLCCに限らず、多くの航空会社で採用されている有料座席指定。上級マイル会員は無料で選べるようにしている航空会社もあるが、たまに飛行機に乗る程度の人は一般会員、もしくは会員ですらないだろう。