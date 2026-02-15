俳優の川崎麻世が14日に自身のアメブロを更新。妻・花音さんが作ったご当地グルメを堪能したことを報告した。【映像】“21歳差婚”川崎麻世、結婚式での夫婦ショット披露この日、川崎は「昨日は2/27に開催される麻世バースデーライブパーティー2026の音楽リハーサルがあった」と報告。リハーサル後は友人宅で「部屋飲み」を楽しんだといい「俺は食材を買って来てつまみを作ったり」と手料理の写真を披露し「生姜をちくわに詰め