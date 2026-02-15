３月開催のＷＢＣに向けた侍ジャパンの宮崎合宿にアドバイザーとして参加しているパドレスのダルビッシュ有投手（３９）が１５日、初日に続いて練習後に即席のサイン会を行った。練習後にダルビッシュが球場から外に出ると、待機していたファンが詰めかけた。ダルビッシュも快く対応した。前回大会で世界一に貢献した右腕は、昨年１０月に右肘手術を受けた影響で今季全休の見込み。ＷＢＣの出場は断念したが、連覇を目指す侍ジ