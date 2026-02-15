3歳馬限定のG3「共同通信杯」は2番人気のリアライズシリウス（牡＝手塚久、父ポエティックフレア）が2番手追走から直線で先頭に立ち、外から追い上げた4番人気ベレシート頭差封じて1着。昨年の新潟2歳S以来となる重賞2勝目を挙げた。鞍上の津村明秀（40）はフェアリーS（ブラックチャリス）以来、今年3回目の重賞勝ち（通算25回目）。管理する手塚貴久師（61）は昨年の天皇賞・秋（マスカレードボール）以来、通算42回目の重賞