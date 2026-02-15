俳優の仲野太賀が１５日、大阪城内の豊國神社で戦国武将・豊臣秀長の霊を慰めた。この日は秀長の没後４３５年の命日にあたり、同社で慰霊祭が執り行われた。後の秀長（木下小一郎）役でＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜・後８時）に主演している縁で参拝し、玉串を奉納すると約３０秒にわたって祈りをささげた。「長くなっちゃって恥ずかしいなと思いながらも、失礼にならないよう『一生懸命頑張ります』と願いを込めました