元宮崎県知事で衆院議員も務めた東国原英夫氏が15日放送のテレビ朝日系「ビートたけしのTVタックル」（日曜正午）に出演。日本維新の会代表の吉村洋文大阪府知事の今秋の大臣就任を予想した。番組には、吉村氏がゲスト出演し、高市早苗首相と第2次高市内閣の内閣改造時に閣内に入る約束をしたことを明かした。これに東国原氏は「秋くらいに内閣改造があって、恐らく1か2の閣僚がオファー来ると思いますね」と予想。そして