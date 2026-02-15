◆練習試合巨人―広島（１５日・那覇）巨人に新加入した松浦慶斗投手（２２）が１５日、チーム今季初の対外試合となる広島との練習試合で４番手として７回途中から登板。６回からイニングをまたいで投げていた石川が無死一、二塁から久保に頭部死球を与えて危険球退場となり、無死満塁からの緊急登板となった。無死満塁からドラ１ルーキー・平川に右前へ勝ち越し打を許すなど３点を献上したが、なおも２死一、二塁で辰見を右