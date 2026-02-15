◇2026WTTスターコンテンダー チェンナイ(10日〜15日、インド)準決勝が日本時間15日に行われ、大藤沙月選手と平野美宇選手が決勝でぶつかることが決まりました。先に試合が行われたのは世界ランク14位の大藤沙月選手と同ランク21位の鄭怡静選手(台湾)。第1ゲーム、大藤選手が1度もリードを譲らず奪うと、第2ゲームでも流れは大藤選手。第3ゲームは落とすも、最後は3連続ポイントで3-1(11-6、11-7、10-12、11-7)で勝利しました。も