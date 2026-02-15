◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第9日ジャンプ男子個人ラージヒル（ヒルサイズ＝HS141メートル）（2026年2月14日プレダッツォ・ジャンプ競技場）ミラノ・コルティナ冬季五輪のノルディックスキー・ジャンプの男子個人ラージヒル（ヒルサイズHS＝141メートル）が14日（日本時間15日）、プレダッツォ・ジャンプ競技場で行われ、二階堂蓮（24＝日本ビール)は銀メダルを獲得した。今大会は個人ノーマルヒル、混合団体で銅メ