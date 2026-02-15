５億３９９０万５２４０円がキャリーオーバーとなっていた２月１５日のＷＩＮ５。発売金額６２億６７７１万３７００円（発売票数６２６７万７１３７票）でスタート。対象４レース目の京都１１Ｒ・京都記念は１２頭立て６番人気のジューンテイクが勝って残り１万２４３６票となった。前回の２月１日のＷＩＮ５は的中０票で、通算１０度目の的中なし、１６度目のキャリーオーバーとなり、キャリーオーバーの金額としては歴