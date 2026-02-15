若いホホジロザメを襲うシャチの群れを上空から捉えた動画の静止画像/from Erick Higuera/Marco Villegas（CNN）シャチの群れが若いホホジロザメを集団で襲い、栄養豊富な肝臓を分け合って食べる様子をメキシコの研究チームが撮影した――。そんな研究結果が昨年、学術誌に発表された。この研究は昨年11月3日の海洋科学誌に発表された。ホホジロザメを襲うシャチの群れは南アフリカ、オーストラリア、米カリフォルニア州沖でも確認