◆第１１９回京都記念・Ｇ２（２月１５日、京都競馬場・芝２２００メートル、良）伝統のＧ２が行われ、クリストフ・ルメール騎手＝栗東・フリー＝が騎乗した２番人気のヘデントール（牡５歳、美浦・木村哲也厩舎、父ルーラーシップ）は後方から進めて、８着に終わった。９か月半ぶりの復帰戦でＶ。ルメール騎手は１０日の東京新聞杯（トロヴァトーレ）、１４日のクイーンＣ（ドリームコア）に続くＪＲＡ開催３日連続の重賞Ｖはな