ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けての、侍ジャパンの事前合宿2日目が15日、サンマリン宮崎で行われた。アドバイザーを務めるパドレスのダルビッシュ有投手（39）が「早めの準備」を提案したことについて狙いを話した。合流2日目となったこの日は早出練習で高橋宏斗、北山亘基の練習を見守り、練習では主にブルペンで投球練習を視察。宮城大弥、隅田知一郎、藤平尚真、曽谷龍平、北山亘基、伊藤大海らアドバイ