【モデルプレス＝2026/02/15】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた相塲星音（あいば・りのん）が2月14日、自身のX（旧Twitter）を更新。恋人・河村叶翔（かわむら・かなと）とのバレンタイン2ショットを公開した。【写真】「今日好き」美男美女カップル顔が接近◆「今日好き」かなりのカップル、バレンタイン2ショット披露相塲は「バレンタイン頑張って作