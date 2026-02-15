今日15日の日中は、ぐんぐん気温が上がり、全国的に春本番の暖かさとなりました。15時までの最高気温は、東京都心で18.4℃、鹿児島で22.5℃など、4月上旬から下旬並みの所が多くなっています。この先は、17日(火)頃、一時的に寒の戻りとなる所がありますが、次の週末は再び季節先取りの暖かさとなる見込みです。今日15日は全国的に春本番の暖かさ今日15日は、朝から全国的に気温は高めで、特に日差しが多く届いた関東では、日中、