ＪＲ西日本は１５日、兵庫県川西市の福知山線の踏切で１４日朝、約１時間半にわたり警報機が鳴らず遮断機も下りないまま、上り電車６本が通過していたと発表した。事故やけが人はなかった。設備に不具合があったとみられ、同社が原因を調べている。発表によると、踏切は北伊丹―川西池田駅間の「栄根辻踏切」。同日午前６時２０分頃、上り普通電車（７両）の運転士が踏切内を横断する人を見つけ、非常停止した。同社が確認した