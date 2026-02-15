タレントの王林（27）が15日、自身のインスタグラムを更新。首元がざっくり開いた、デコルテ輝くルームウエア姿を披露した。【写真】「美人でセクシー」デコルテ輝くルームウエア姿を披露した王林「VALENTINEに着たかったroom wear ﾒﾝｺｲ」と、淡いピンクの生地に小さなハートが散りばめられた“甘い”デザインのお気に入りルームウエア姿を公開。髪をアップにまとめ、ワイングラスを手にウインクを決めている。また、「今年