「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ尼崎」（１５日、尼崎）タイトル戦の最終日が行われている尼崎ボートの７Ｒ発売中に、ＳＧＶ３の平本真之（４１）＝愛知・９６期・Ａ１＝がトークショーを行った。「尼崎は３本の指に入る大好きな水面です！」の第一声にファンから拍手喝采。それもそのはずで当地では優勝３回。そのなかでも２０１６年のＳＧ・ボートレースオールスターでの優勝が際立つ。しかし、一度もＳＧで優出する