現地２月14日に開催されたブンデスリーガ第22節で、堂安律と小杉啓太を擁するフランクフルトは高井幸大と町野修斗が所属するボルシアMGと対戦。３−０で勝利して公式戦10試合ぶりの白星を飾った。この一戦に堂安はいつものように先発。チームが完勝したなか、攻守に果敢なプレーを見せてフル出場を果たしたものの、見せ場はほとんど作れなかった。試合後、フランクフルトの地元メディア『Frankfurter Rundschau』がボルシアM