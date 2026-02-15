周知の通り、リバプールの遠藤航は２月11日のサンダーランド戦で左足首を負傷した。アルネ・スロット監督は長期の離脱になる見込みだと、コメントした。これを受け、リバプールの専門サイト『Rousing The Kop』は「エンドウを失うのはリバプールにとって大きな痛手だ」と伝えている。「マンチェスター・ユナイテッドやチェルシーとチャンピオンズリーグの出場権を競うなか、シーズンの重要なタイミングでのケガだった」