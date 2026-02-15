東京ヴェルディは２月15日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド第２節で柏レイソルと敵地で対戦している。序盤から相手に攻め込まれる時間帯が続いていた東京Vは32分、意外な形で失点する。自陣のペナルティアーク手前で味方のバックパスを処理しようとしたDF深澤大輝だが、まさかのキックミス。寄せに来ていた柏の小泉佳穂にボールを奪われて、そのままゴールネットを揺らされた。 失点につながる痛恨のワンプレー