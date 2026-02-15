ドジャースの大谷翔平選手が日本時間15日、実戦形式の打撃練習「ライブBP」に打者として参加。2打席で四球と見逃し三振に終わりました。この日は普段通りのルーティーンでウォームアップを行った後、ライブBPの打席に立った大谷選手。右腕のギャビン・ストーン投手と2度にわたって対戦し、1打席目は初球をフルスイングでファールにすると、その後は4球を見逃して四球を選びます。第2打席でも初球をフルスイングでファールとするも