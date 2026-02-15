日本維新の会代表の吉村洋文大阪府知事が15日放送のテレビ朝日系「ビートたけしのTVタックル」（日曜正午）に出演。高市政権への維新の閣内協力について言及した。吉村氏は、自民党との連立政権での閣内協力について「今回の選挙があって、数日後に始まる国会では、高市さんは内閣改造はしないとおっしゃってるので、僕もそれは聞いてますから、それが維持されます」と、18日に召集される予定の特別国会で発足する第2次高市内