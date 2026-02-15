G2「京都記念」は6番人気のジューンテイク（牡5＝武英、父キズナ）が早め先頭から押し切り1着。2年前の京都新聞杯以来となる重賞2勝目を挙げた。今月いっぱいで現役を引退する藤岡佑介（39）は昨年の中山金杯（アルナシーム）以来、通算49回目の重賞勝ち（京都記念は2018年のクリンチャー以来2回目）。管理する武英智師（45）は昨年の京阪杯（エーティーマクフィ）以来、通算16回目の重賞V。2着に1番人気のエリキング、3着は