「侍ジャパン強化合宿」（１５日、宮崎）阪神の森下翔太外野手は午前中のフリー打撃中に、意を決して松井秀喜氏に質問を投げかけた。すると約１０分間、ペットボトルをバット代わりに熱烈指導を受け「なるほどなっていうところも得られたので、良かったなと思います」と笑顔で明かした。打撃の順番ではなかったが、ケージ裏にいた松井氏を発見すると、グラブを持ったまま自らアタックした森下。「このクールだけというのはあ