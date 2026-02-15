◆第１１９回京都記念・Ｇ２（２月１５日、京都競馬場・芝２２００メートル、良）伝統のＧ２が行われ、川田将雅騎手＝栗東・フリー＝が騎乗したエリキング（牡４歳、栗東・中内田充正厩舎、父キズナ）は直線で猛追したが、２着に終わった。強い４歳世代で重賞２勝をマークし、菊花賞２着に好走したが、２６年始動戦を白星で飾れず。藤田晋オーナーに、サウジＣを制したフォーエバーヤングに続くタイトルを届けることは出来なかっ