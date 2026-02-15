【新華社ミュンヘン2月15日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は14日、ミュンヘン安全保障会議での演説時の質疑応答で、中米関係に関する質問に対し、次のように表明した。中米両大国がどのように付き合うかは、国際情勢の根本的な先行きに関わる。中国は一貫して歴史、国民、世界に対して責任を持つ高い視点から対米関係を捉え、対処している。習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は数十年にわたる中米