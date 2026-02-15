ブルペンで投球練習する種市＝宮崎3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で2連覇を目指す日本代表の強化合宿が15日、宮崎市のひなたサンマリンスタジアム宮崎で行われ、WBC初出場となる曽谷（オリックス）や種市（ロッテ）、隅田（西武）がブルペンで精力的に投球練習をこなした。野手は打撃練習と守備練習で調整し、森下（阪神）が鋭い打球を放った。16日は休養日。宮崎市で24日まで合宿を行い、大谷（ドジャース）