◇明治安田J1百年構想リーグ第2節川崎F0―0（PK9―8）千葉（2026年2月15日フクアリ）川崎Fが0―0で突入した千葉とのPK戦を9―8で制し、勝ち点を5に伸ばした。敵地に乗り込んだ一戦は相手に押し込まれ、ハーフタイムまでにシュート11本を浴びたが、GKブローダーセンが前半の15分と17分に立て続けに好セーブを見せるなど奮闘。後半も一進一退の攻防となったが、両チームともに決定力を欠いてPK戦に突入した。後蹴りの川崎F