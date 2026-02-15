【その他の画像・動画等を元記事で観る】 大西流星と原嘉孝が主演を務める人気ドラマ『横浜ネイバーズ』Season２のポスタービジュアルと特報映像が解禁された。 ■Season2は連続殺人事件に挑むサスペンスフルなドラマに！ 大西流星が演じる、中華街で育った“頭は切れるのに怠け者”というニートの青年・小柳龍一（通称：ロン）が、原嘉孝が演じる兄貴分の捜査一課の刑事・岩清水欽太（通称：欽ちゃん）や仲