NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）で主役の豊臣秀長役を演じる俳優の仲野太賀（33）が15日、大阪城内にある豊國神社で開かれた「豊臣秀長公慰霊祭」に出席した。2月15日は秀長が亡くなって435年の命日。黒のスーツ姿で登場した仲野は慰霊祭の儀式に列席した後、会見に臨んだ。仲野は「長い歴史の中、何年も後世の人に弔われている。秀吉公、秀頼公、秀長公の功績、存在の大きさを改めて感じさせられました。身の引