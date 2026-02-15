タレント鈴木奈々（37）が15日までにインスタグラムを更新。チョコ作りをする様子を公開した。「つばさちゃん家でバレンタインチョコ作りました」とモデルでタレントの益若つばさ（40）とチョコ作りをするツーショットや、完成したチョコの写真などを披露。「彼氏いないけど作ったよ!笑笑ドバイチョコ作りました!めちゃめちゃ美味しくできました」と振り返った。フォロワーからは「食べたぁ〜い」「手作り凄いです」などのコメ